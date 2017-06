Duas pessoas assassinadas a tiros nas zonas Leste e Centro-Oeste

Ao menos duas pessoas morreram, na noite desta sexta-feira (2) e madrugada deste sábado (3), vítimas de disparos de arma de fogo em Manaus. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Carlos Alberto Congara, 41, e Lucas da Silva Almeida, 19, foram mortos a tiros. Os autores dos crimes continuam foragidos.

Carlos foi morto, por volta das 21h30 de sexta, com dois tiros, sendo um na cabeça e outro no tórax. O crime aconteceu na rua Aurélio Buarque (antiga rua 1), bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

Já Lucas, foi baleado com um tiro no peito, por volta das 20h, na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste. Ele chegou a ser atendimento por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, também na Zona Leste. No entanto, ele morreu na madrugada deste sábado, por volta de 1h40.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e os crimes estão sendo investigados pela DEHS.

Wal Lima

EM TEMPO