Duas novas linhas de ônibus vão atender a Vila Buriti a partir deste sábado

A partir deste sábado (1º), duas novas linhas de ônibus vão atender os usuários da Vila Buriti, Zona Sul, que desejam se deslocar para o Terminal T2, na Cachoeirinha, na mesma Zona. Os ônibus que têm feito a integração gratuita entre a bola da Gillette e o Porto do Ceasa continuarão em operação.

Os usuários que optarem pela integração temporal para utilizar outras linhas, podem adquirir gratuitamente o Cartão Cidadão e fazer a recarga de créditos em um stand do Sinetram que vai funcionar na bola da Gillette.

Outra modificação acontecerá nas linhas 013 e 122 que terão o itinerário alterado.

Ao longo desta semana, agentes de educação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) têm distribuído folhetos informativos nos pontos de parada, interior dos ônibus e terminais de bairro para comunicar previamente os usuários sobre as modificações.

Confira as mudanças que acontecerão a partir de sábado:

· As linhas 013-Compensa/ T2/ Ceasa e 122 – Santo Agostinho/ T2/ Ceasa trafegarão até o Terminal da Cachoerinha (T2), de onde retornarão para os bairros. A partir do T2 os usuários terão como opção duas linhas novas;

· Entrarão em operação as linhas 628 – Vila Buriti/ avenida Solimões/ T2/ Distrito e 629 – Vila Buriti/ BR319/ T2/ Ceasa, que atenderão o Porto do Ceasa, conforme itinerário abaixo:

628 – Vila Buriti/ Av. Solimões/ T2/ Distrito

Itinerário: Vila Buriti/ Porto Ceasa/ BR 319/ avenida Solimões/ rotatória da Gillete/ avenida Abiurana/ avenida Buriti/ rotatória da Suframa/ avenida Silves/ avenida Carvalho Leal/ Integração no T2/ Rua Borba/ avenida Silves/ BR 319/ Porto do CEASA (Retorno)/ Vila Buriti

629 – Vila Buriti/ BR 319/ T2/ Ceasa

Itinerário: Vila Buriti/ Porto do Ceasa/ BR 319/ avenida Solimões/ Rotatória da Suframa/ avenida Silves/ avenida Carvalho Leal/ Integração no T2/ rua Borba/ avenida Silves/avenida Buriti/ avenida Abiurana/ rotatória da Gillete/ avenida Solimões/ BR 319/ Porto do Ceasa (Retorno)/ Vila Buriti

