Duas mortes por afogamento são registradas nesta madrugada em Manaus

O corpo de uma mulher, identificada como Carmem Alves da Silva, foi encontrado, boiando, por volta das 4h dessa quinta-feira (7) na praia da Ponta Negra. Outro corpo também não identificado, de um homem, foi retirado das águas do rio Negro nas proximidades do Píer do Tropical Hotel nesta mesma madrugada.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, João Filho, o corpo da mulher foi recolhido por algumas pessoas que passavam de barco pelo local e, em seguida, levado para reanimação pelos bombeiros e depois para o Pronto Socorro da Ponta Negra, onde foi constatado o óbito.

Ainda segundo o tenente, um rapaz estava no Píer do Tropical Hotel, onde acontecia uma festa privada, e pulou para nadar por volta das 5h, mas os bombeiros que estavam de serviço no local foram avisados somente 10 minutos depois do ocorrido o que teria impossibilitado o socorro e causado a morte por afogamento do jovem.

Até a publicação desta matéria, apenas o corpo da mulher já estava no Instituto Médico Legal (IML) para identificação dos familiares.

Portal EM TEMPO