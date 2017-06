Duas loiras e tatuado invadem loja e roubam celulares de última geração

Loja fica ao lado de uma agência bancária – Reprodução Google

Duas mulheres e um homem, até o momento não identificados, invadiram, na tarde desta terça-feira (6), uma loja de celulares na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, após entrarem no estabelecimento, os três suspeitos renderam os funcionários e levaram os aparelhos que estavam expostos no mostruário do local. O trio levou celulares de última geração da loja.

Um tenente lotado na 6ª Companhia Interativa Comunitária, responsável pela área da ocorrência, informou as características dos infratores, descritas por pessoas no local.

“A loja foi assaltada por três pessoas, sendo duas mulheres loiras e um homem moreno, com tatuagem de dragão no braço”, disse ele. Perguntado sobre em qual braço estava a tatuagem, o PM disse que havia divergência nas informações colhidas.

Segundo a Polícia Civil, não houve registro de ocorrência sobre o crime no 6º Distrito Integrado de Polícia (Dip), que fica nas proximidades do local.

Raphael Sampaio

EM TEMPO