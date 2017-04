Duas linhas de ônibus passam a utilizar o corredor exclusivo

A partir da próxima quarta-feira, 5/4, as linhas 454-Col. Santo Antônio/ T1/ Centro e 326-Jesus Me Deu/ T1/ Centro passarão a trafegar pelo corredor exclusivo, localizado na faixa da esquerda das avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery.

A transferência é a primeira de um cronograma, elaborado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), de retirada de 60 ônibus do transporte coletivo da faixa da direita, que deve acontecer de forma gradativa até o próximo mês de junho em vias onde funciona a faixa exclusiva.

Usuários das duas linhas de ônibus receberam na última semana informativos com orientações sobre a mudança. A medida, além de contribuir para a fluidez no trânsito, visto que diminui a quantidade de ônibus que trafegam pela faixa da direita, beneficia mais usuários com a redução do tempo de viagem registrada pelas linhas que circulam pelo corredor exclusivo, na faixa da esquerda.

A inserção de mais ônibus na faixa exclusiva tornou-se possível com a chegada dos 30 novos ônibus no dia 17/3 que possuem porta à esquerda. Conforme determinado pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta, o sistema de transporte coletivo deverá receber outros 270 coletivos que também deverão ser aproveitados no corredor exclusivo.

Uma pesquisa realizada pela SMTU apontou que as linhas que já circulam pela faixa exclusiva obtiveram um ganho de 20 minutos em média, a cada viagem realizada.

“As linhas que trafegam pelo corredor exclusivo passaram a ter uma operação mais eficiente, por isso, seguindo o compromisso firmado pelo prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, na área de mobilidade urbana, vamos dar continuidade a esse projeto”, destacou o superintendente da SMTU, Audo Albuquerque.

