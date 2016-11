Duas garotas desaparecem em Manaus em menos de 48 horas; casos foram registrados na polícia

Duas meninas desapareceram em Manaus nas últimas 48 horas e as famílias pedem ajuda na divulgação das imagens. A adolescente Ana Vitoria Teixeira, 14, desapareceu na tarde da última quinta-feira (17), após ser deixada pelo pai na porta da Escola Estadual Francisca de Paula de Jesus, no conjunto Oswaldo Frota, Zona Norte. Já Eloisa Cristina Marques Paiva, 10, desapareceu na manhã de sexta-feira (18), após deixar uma carta de despedida aos familiares. O caso aconteceu no bairro Valparaiso, Zona Leste.

Ana Vitória

De acordo com uma amiga da família, a auxiliar contábil Luciana Alves de Freitas, 24, Ana Vitória foi levada até a escola pelo próprio pai – que acompanhou a entrada da menor na unidade. Entretanto, ela não voltou para casa como costumava fazer todos os dias, por volta das 18h.

Os familiares e amigos fizeram buscas pela área na quinta e sexta-feira, mas não encontraram a jovem – que tem uma deficiência física. “Ela tem um desvio na coluna visível, que pode ajudar na identificação. Ela anda com um pouco de dificuldade, mancando” relatou.

A adolescente, que é considerada tranquila pelos familiares, estava vestindo a blusa da escola e uma calça jeans. Segundo Luciana, aparentemente, Ana Vitória não teria motivos para desaparecer. Qualquer informação sobre o seu paradeiro pode entrar em contato pelos telefones 99996-0610, 99422-3354 e 99334-5043.

Eloisa Cristina

A menor saiu de casa, situada no bairro Valparaiso, Zona Leste, no horário que costumava ir para a escola. A menina levou todos os documentos e deixou uma carta para os familiares onde dizia que amava os pais e que a culpa de ir embora não era deles.

De acordo com a mãe de Eloisa, a auxiliar de serviços gerais Rosemary Marques, 29, a menor morava com o pai e desapareceu antes de ir para escola.

“Não sabemos porque ela fez isso. Ela morava com o pai e estamos procurando. Hoje uma pessoa ligou e disse que a viu dentro de um ônibus na Zona Leste, mas ainda não a encontramos. Pedimos ajuda da população para localizá-la”, disse.

Os parentes acreditam que alguém tenha influenciado a jovem sair de casa, mas não souberem dizer quem. Qualquer informação que possa ajudar os familiares a encontra-la pode entrar em contato pelos telefones 98140-4328, 98164-9962 ou 99439-7346.

Os casos foram registrados na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).

Bruna Souza

Portal EM TEMPO