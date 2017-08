Duas embarcações furtadas em menos de 24h no Baixo Amazonas 

Uma quadrilha especializada em roubo de embarcações está sendo investigada – Reprodução

Em menos de 24 horas, um barco motor 60 HP e uma lancha, tipo voadeira, motor 40 HP, foram furtados em Parintins e Barreirinha (municípios distantes, respectivamente, 369 km e 331 km de Manaus). Uma quadrilha especializada em roubo e furto de embarcações está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O filho do proprietário do barco furtado, que prefere não ter o nome divulgado por medo de sofrer represália, disse que a embarcação foi levada pelos criminosos, na madrugada desta segunda-feira (14), do porto da casa do pai dele, localizado na comunidade rural da Vila Amazônia (distante 30 minutos de barco da sede do município).

“O barco era usado por meu pai para o transporte escolar. Era com isso que ele se mantinha. O barco é todo equipado e recentemente havia sido reformado”, disse Marcelo.

A voadeira de nome “Mãe Dinha” foi roubada do porto do comerciante Salazar Gonçalves, no município de Barreirinha na madrugada desta terça-feira (15). “Não é de hoje que essa quadrilha vem roubando embarcações e gado aqui na região e na madrugada de ontem, infelizmente, terminei sendo vítima desses bandidos”, afirmou.

No final do mês de julho a Polícia Civil conseguiu prender um dos integrantes da quadrilha. Adriano Feijó, 30 anos. Na ocasião, duas embarcações foram resgatadas das mãos da quadrilha. Uma lancha motor 180 HP e outra de motor 90.

Nem a prisão de Adriano inibiu as operações da quadrilha que, segundo a PC-AM, tem conexão com criminosos do Estado do Pará. “É uma quadrilha especializada em roubo de embarcações e de gado, tem fortes ligações com Manaus, Itacoatiara e com o vizinho Estado do Pará”, disse o policial civil José Maria Castro.

A polícia já sabe, por exemplo, que parte do roubo feito no Amazonas e receptado no Pará e vendido na região de Santarém.

Em relação aos furtos ocorridos em Parintins, Castro disse que o delegado Adilson Cunha, da 3ª Delegacia Interativa de Parintins (DIP), determinou prioridade na apuração dos fatos.

