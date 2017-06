Duas crianças morrem durante soterramento em Manicoré

Duas crianças morreram soterradas na noite da última segunda-feira (5), no município de Manicoré (distante 330 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu por volta das 18h.

Os irmãos Diego, de 12 anos, Deysiane, 10, e Deyse dos Santos, 14, foram soterrados por uma camada de barro enquanto brincavam em um balneário do município.

De acordo com o cabo Renato Silva, do 72º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe foi acionada no início da noite. “Recebemos um chamado informando que três crianças estavam soterradas próximo ao balneário chamado ‘Waldomiro’. A equipe foi até o local para prestar socorro e ainda conseguimos salvar um deles” informou.

Apenas a mais nova, Deyse dos Santos, foi resgatada com vida do local e levada ao hospital do município para atendimento emergencial.

Laize Minelli

EM TEMPO