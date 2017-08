Duas crianças morrem atropeladas na rodovia AM-010, após descerem de transporte escolar

Kombi que transportava carvão atropelou as crianças -foto: Divulgação

Duas crianças morreram após serem atropeladas na noite desta sexta-feira (18), na rodovia AM-010, (Manaus-Itacoatiara). Uma outra criança que também foi atropelada no acidente, foi levada gravemente ferida para um hospital de Manaus. Ainda não há identificação das crianças e do condutor do veículo.

As crianças eram estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Marcelino Vieira, em Rio Preto da Eva. Elas teriam acabado de descer do transporte escolar e, foram atropeladas, ao atravessar a rodovia, por um carro modelo Kombi, de cor branca e placas NOJ-6778, que fazia o transporte de carvão.

De acordo com a Polícia Militar de Rio Preto da Eva, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

