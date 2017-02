Drogas e armas são furtadas da sala do delegado de Coari

Aproximadamente um quilo de maconha e armas de fogo foram furtados de dentro da Delegacia Especializada de Polícia, no município de Coari (distante 363 km de Manaus), na madrugada da última terça-feira (31). Segundo o delegado Mauro Duarte, pessoas ainda não identificadas arrombaram a sala dele, durante as suas férias, e levaram o entorpecente e as armas que estavam guardadas no local.

Os vidros e as grades do local foram quebrados. Ao retornar das férias, o delegado deu por falta do armamento e dos entorpecentes.

“Um servidor da própria delegacia sumiu com essas armas. Eu me ausentei, entre os dias 20 e 30 de janeiro, e quando voltei, encontrei minha sala arrombada e os objetos desaparecidos. Ainda não sei se foram os investigadores que trabalham aqui ou os guardas municipais que ficam na delegacia. Já tinham roubado a arma de outro delegado”, afirmou.

Por meio de um texto divulgado, o delegado reafirma que esta não é a primeira vez que ocorrem furtos de armas dentro da delegacia. Em setembro do ano passado, duas espingardas e mais de 300 munições de diversos calibres desapareceram da sala dele. Entretanto, na ocasião, o local não foi arrombado. Outro caso, no dia 14 de janeiro deste ano, um quilo de maconha também foi furtado, assim como a chave de uma viatura desapareceu de cima da mesa.

Consta no Boletim de Ocorrência (BO), registrado pelo delegado, que ao chegar no município, ele foi direto para a delegacia e constatou o arrombamento. Em cima da mesa do delegado, os suspeitos ainda deixaram a chave da viatura que havia sido furtada anteriormente. No boletim, Mauro Duarte afirma que uma grande quantidade de drogas e armas foram furtadas do gabinete.

“Essa pessoa que roubou as armas é, possivelmente, a mesma que o delegado Thyago Garcez estava investigado quando veio para o município. Ele acabou se desviando do foco da investigação ao atender um chamado de furto de lancha, onde culminou no tiroteio e no seu desaparecimento. Essas pessoas trabalham na delegacia e nós estamos investigando para poder identificar. Mesmo depois do que passamos com o desaparecimento do Garcez, isso continua acontecendo”, disse Duarte.

Ao ser perguntado quem poderia estar furtando essas armas e drogas, o delegado disse não ter nomes e que qualquer um da delegacia é suspeito de participação nos crimes.

“Todo mundo é suspeito. Inclusive, eu sou suspeito. Um outro delegado que trabalhava aqui é também. Só uma investigação vai comprovar isso”, finalizou.

De acordo com o titular do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Mariolino Brito, o delegado Osman Nasser já foi designado para comandar as investigações dos desaparecimentos das armas. Caso seja comprovado o envolvimento de policiais civis, eles serão punidos e podem ser expulsos da Polícia Civil.

“O delegado vai chegar no município no sábado e instaurar um inquérito para identificar os responsáveis por isso”, garantiu.

Ana Sena

EM TEMPO