Drogas, armas e motocicletas roubadas são apreendidas em Borba

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) encerrou na noite desta sexta-feira (17) a operação “Interior Seguro”, deflagrada na última quarta-feira (15), em Borba (a 151 quilômetros de Manaus). A ação policial teve como objetivo o cumprimento de 16 mandados de prisão e de busca e apreensão de pessoas investigadas suspeitas de comandarem o tráfico de drogas naquela cidade localizada na Calha do rio Madeira.

De acordo com o delegado Mariolino Brito, titular do Departamento de Polícia do Interior (DPI), os alvos investigados não foram encontrados na cidade e a partir de agora são considerados foragidos da Justiça.

Doze pessoas detidas e levadas para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, ouvidas e, em seguida liberadas. Também foram apreendidas drogas em residências de suspeitos e petrechos usados para preparo e embalagens de substâncias de entorpecentes, simulacro de arma de fogo, celulares, além de vinte motocicletas sem documentação.

Mariolino Brito disse que a operação “Interior Seguro” garantiu a tranquilidade e a segurança do município de Borba e que a ação policial vai continuar durante a semana, dessa vez com o policiamento ostensivo coordenado pelos policiais de Borba.

“A orientação do delegado-geral da PC-AM, Frederico Mendes, é justamente mostrar a presença da autoridade policial no município. E conseguimos fazer isso. Todo o material apreendido estava nas residências dos suspeitos, que estão sendo procurados e considerados foragidos da Justiça”, disse.

O delegado do DPI lembrou que a operação “Interior Seguro” contou com a participação efetiva de 16 policiais lotados no Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), além de servidores da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba.

Com informações da assessoria