Drogas apreendidas nos últimos oitos meses são incineradas pela Polícia Civil nesta sexta-feira

A Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido (Drad) realizou, na manhã desta sexta-feira (25), em atendimento à determinação judicial, a incineração de 1,7 tonelada de entorpecentes, entre maconha e cocaína, apreendida nos últimos oito meses pelas instituições que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

O departamento da Polícia Civil iniciou a incineração, por volta das 9h, nas instalações da empresa Manaus Limpa – Soluções Ambientais, situada na Rua Sete de Setembro, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O procedimento foi acompanhado pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado, Izair Soares da Silva; pelo diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Geraldo Eloi; integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e peritos criminais do Instituto de Criminalística (IC) da SSP-AM.

Também estiveram presentes no local representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além de batedores da Polícia Militar, que auxiliaram no transporte da mercadoria ilícita.

“Os entorpecentes só podem ser incinerados após liberação judicial. A partir dessa autorização realizamos todo o procedimento de descarte. Vale ressaltar que as contraprovas ficam armazenadas no IC, caso o Poder Judiciário precise durante os processos criminais. Essa é a segunda incineração que realizamos neste ano. Em junho foram queimadas duas toneladas de drogas”, argumentou a diretora do Drad, Leila Silva.

Cautela

A perita criminal do IC Alessandra Berto explicou que durante o processo de incineração é determinado pela Justiça que seja feito o teste de constatação das substâncias ilícitas para evitar qualquer tipo de fraude. A servidora informou, ainda, que a incineração é um processo não poluente, pois dentro dos fornos existem filtros que impossibilitam a emissão de vapores tóxicos ao meio ambiente.

Com informações da assessoria