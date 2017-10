Drogaria é novamente alvo de assalto no Japiim: mulher e criança de colo são rendidas

Dois homens – ainda não identificados – assaltaram uma drogaria no bairro Japiim, localizada na Zona Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (16), por volta de 19h50. De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PM), os assaltantes estavam armados e levaram uma pequena quantia em dinheiro do estabelecimento, que já foi assaltado em outras ocasiões.

Ainda segundo a PM, os assaltantes entraram na drogaria e anunciaram o assalto. No local, além dos funcionários, havia uma senhora com uma criança de colo, que estava fazendo compras no momento do ocorrido. Ela foi rendida pelos assaltantes.

Policiamento intensificado

Conforme informações da PM, o policiamento naquela área foi intensificado. Dois guardas fazem a ronda a pé durante a noite e duas viaturas passam a cada 20 minutos pelo local. O número de ocorrências na região diminuiu, mas ainda há registros de ocorrências do tipo na área.

