Droga avaliada em R$ 300 mil é apreendida na Manaus Moderna

Cinquenta quilos de maconha, do tipo skunk, foram apreendidos no porto da Manaus Moderna nesta quarta-feira (1º). A droga vinha do município de Tabatinga (distante 1.106 km da capital).

A apreensão da substância ilícita foi realizada por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), dirigida por Guilherme Torres. Segundo ele, a ação foi consumada no momento em que a lancha ‘Cidade de Manaquiri’ – que vinha de Tabatinga – atracou no porto.

Conforme Guilherme Torres, as drogas estavam acondicionadas em quatro malas. Ainda segundo o diretor do DRCO, a quantidade apreendida está avaliada em cerca de R$ 300 mil e os dois transportadores da droga, que conseguiram fugir, já foram identificados e vão ter mandado de prisão solicitado em nome deles.

Nova tática

De acordo com o titular do DRCO, os transportadores de entorpecentes estão usando um novo método para escoar e entregar a droga para traficantes da capital. “Estamos rastreando uma organização criminosa que passa por 12 municípios do estado com a droga até chegar em Manaus. Agora eles estão trazendo essa droga em lanchas com passageiros entre crianças, adolescentes e doentes, o que acaba dificultando a ação rápida da polícia”, informou Torres.

Ainda segundo o delegado, os suspeitos vinham sendo investigados há dois meses e já foram identificados com o depoimento dos passageiros e imagens das câmeras de segurança da lancha.

“Já instaurados um inquérito policial para prender os suspeitos. Com as grandes apreensões de drogas que estamos fazendo nesses locais, os traficantes estão mudando de rota e tática, um exemplo é essa droga que passou por Tefé e Maraã”, disse o delegado.

Ana Sena

EM TEMPO