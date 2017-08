Drinks e petiscos nordestinos do ‘Fulô’ conquistam o público manauara

Se o forró pé de serra tem atraído os “nordestinos manauaras” para o Fulô de Mandacaru Bar e Petiscaria, na Zona Centro-Oeste de Manaus, outros atrativos contemplados e requisitados são os drinks oferecidos aos seus clientes, que são produzidos na hora.

O mais novo sucesso do empreendimento é a Capiringa, que é parecida com a tradicional Caipirinha, com limão e vodka, contudo com uma garrafa pequena de pinga, faz a diferença no drink. As bebidas personalizadas têm sido destaques do Bar, como também seus petiscos nordestinos.

Leia também: ‘Fulô’ terá show de Xote Puladin e do grupo Recanto no fim de semana

Escondidinho de carne seca, isca de pirarucu, caldo de camarão, entre outros tem atraído a atenção dos visitantes do Fulô de Mandacaru. “A apresentação é muito boa, adoramos a proposta da casa, cardápio variado com comida típica do nordeste,, música”, avaliou Thiago Botelho, do Blog Aprove ou Reprova.

“Demos um pulinho aqui e adoramos. Parece que estamos em um cantinho mesmo de alguma cidade nordestina. Me senti em barzinhos de Fortaleza, o nosso blog da dicas construtivas da gastronomia de Manaus e o Fulô está aprovado, quem comparecer vai gostar muito”, concluiu. O bar fica localizado na rua São Roque, n° 30, no Alvorada 1.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Banda Critical Age celebra 12 anos de Porão em show com convidados nesta sexta

‘Fulô’ terá show de Xote Puladin e do grupo Recanto no fim de semana

Pabllo Vittar faz show em Manaus em outubro