DRCO prende bando que tentou roubar carro-forte no Aleixo

Cristiano Rodrigues Maia, 43; Manoel Rosinaldo Neves de Souza, 37, conhecido como ‘Naldo’; Diego Oliveira Hidalgo, 29; Hudson Pereira da Silva, 29, e Emanuel Eric Bezerra, 25, o ‘Derick’, foram presos na tarde dessa quarta-feira (15), por envolvimento na tentativa de roubo a um carro-forte no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres, o bando faz parte de uma organização criminosa especializada em roubos a bancos na capital. Os suspeitos teriam, ainda, envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

Segundo Guilherme Torres, os cinco elementos foram interceptados na avenida Salvador, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital. Um sexto indivíduo, que já foi identificado pela polícia, está sendo procurado por ter ligação com a quadrilha. O delegado ressaltou, ainda, que as equipes do departamento estavam monitorando os elementos há cerca de 15 dias.

“Por volta das 14h de ontem recebemos a informação de que os seis integrantes do grupo estariam aguardando a saída de um carro-forte com a quantia de R$ 200 mil de uma agência bancária situada na avenida André Araújo, bairro Aleixo. Montamos campana no local indicado e aguardamos o início da execução do crime para obtermos o flagrante. Um dos integrantes tinha a função de observar os clientes da agência. Os demais indivíduos estavam em dois veículos, nas proximidades da agência bancária. Os carros ficaram parados cerca de 1h no lugar. Quando o carro-forte deixou a agência os suspeitos seguiram o veículo. Assim que eles perceberam a presença da polícia ainda tentaram empreender fuga. Um dos elementos conseguiu fugir”, relatou Guilherme Torres.

Conforme o diretor-adjunto do DRCO, Denis Pinho, no momento da abordagem policial os assaltantes reagiram e houve troca de tiros. ‘Naldo’, Diego e Emanuel foram alvejados e foram conduzidos pelas equipes do DRCO ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde receberam atendimento médico.

“Seguimos investigando o bando para verificarmos a participação da quadrilha em outros crimes ocorridos na cidade. Instauramos um inquérito policial que deverá ser concluído no prazo de dez dias. Já temos também a identificação do sexto elemento e vamos representar a prisão preventiva do mesmo”, afirmou Denis Pinho.

Com os criminosos foram apreendidos a quantia de R$ 10 mil em espécie, 70 trouxinhas de maconha, duas armas, sendo uma pistola 380 com dez munições e uma ponto 40 com a numeração raspada, além de dois veículos: o primeiro modelo Saveiro, de cor preta e placas JXJ-1354 e o outro modelo Space Fox, de cor preta e placas OAK-0453.

Cristiano, Diego, Emanuel, Hudson e Manoel foram autuados por organização criminosa, tráfico de drogas e roubo majorado. Após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Cristiano já responde por três roubos e porte ilegal de arma de fogo na 1ª Vara de Execuções Penais (VEP); “Naldo” responde por três roubos e homicídio; Diego responde por tráfico de drogas, quatro roubos, latrocínio e um processo na VEP.

“Derick” tem em nome dele processo por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação para tráfico e corrupção de menores. Hudson responde por roubo e latrocínio.

Ao término dos procedimentos cabíveis na base do DRCO, o bando será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

