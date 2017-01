DRCO e Polinter prendem foragido da Justiça do Pará no Cidade de Deus

O foragido da Justiça do Pará, Joel Costa dos Reis, 29, foi preso em cumprimento de uma carta precatória, na tarde desta terça-feira (17), na sua residência, situada na rua Espigão, conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

A prisão foi realizada pela equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP).

Conforme o delegado Guilherme Torres, diretor adjunto do Denarc, Joel é apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no município de Belterra (distante 36 km de Santarém), no estado do Pará.

De acordo com o delegado, titular da Polinter, Antônio Rondon Jr, ao término dos procedimentos cabíveis, Joel será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no Km 8 da BR-174.

O delegado explicou que Joel só irá cumprir pena no Pará se o juiz daquele estado solicitar o ‘recambiamento’ do infrator. Caso contrário, ele irá continuar no Amazonas, onde irá permanecer à disposição da Justiça do Estado.

