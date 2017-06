Draco de ‘Harry Potter’, Tom Felton vive momento de anonimato cantando em Praga

Em Praga, na República Tcheca, para gravar o filme “Ophelia”, o ator Tom Felton, 28, viveu momento de anonimato ao cantar em rua da cidade sem ser reconhecido.O vídeo foi divulgado pelo artista na rede social Instagram na quarta (14). Felton ficou famoso por dar vida ao personagem Draco Malfoy na franquia de “Harry Potter“, baseada nos livros homônimos da escritora J. K. Rowling.

Nos comentários da publicação, os fãs estranharam a falta de assédio. “Essas pessoas velhas nunca viram “Harry Potter”. Essa é o único motivo para não o reconhecerem”, disse uma seguidora.

‘Ophelia’

“Ophelia”, dirigido por Claire McCarthy e cuja data de lançamento ainda não foi divulgada, também tem no elenco os atores Daisy Ridley, Naomi Watts e George MacKay.

O longa contará a história Ofélia, dama de companhia da rainha no castelo de Elsinore, que iniciará um romance proibido com o príncipe Hamlet.