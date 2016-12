Dr. Gomes deixa suplência e assume como deputado

Primeiro suplente da coligação “Fazendo mais por nossa gente I”, Francisco do Nascimento Gomes (PSD) assumiu nesta sexta-feira (30) como deputado titular na Assembleia Legislativa do Estado do (Aleam). Dr. Gomes foi empossado na cadeira do deputado estadual Bi Garcia (PSDB), que se elegeu, nas eleições deste ano, como prefeito de Parintins. Na ocasião, o titular adiantou que durante os próximos 2 anos irá se dedicar a área da saúde.

Dr. Gomes foi eleito como vereador em 2012, sendo que nas eleições de 2014, concorreu como deputado estadual, não conseguindo a quantidade de votos para ser eleito e permaneceu como primeiro suplente da coligação, que contava com os partidos PSD, Pros, PSDB e PSC. Ele chegou a assumir uma vaga na Assembleia em março de 2015 após a saída do deputado Sidney Leite (Pros) para a Secretaria de Produção Rural (Sepror) até novembro deste ano, quando o próprio Sidney retornou para Assembleia.

Como já ocorreu a diplomação de Bi Garcia (PSDB) como prefeito de Parintins, a vaga dele foi preenchida por Dr. Gomes. Agora titular, ele avalia com uma sensação diferente, já que tinha limitações nas ações como suplente. “Hoje que chegou o momento, vou desempenhar com um grau de responsabilidade muito maior, porque agora vou pensar e agir como os demais deputados titulares que aqui estão”, diz, ao revelar que optou não concorrer como vereador por confiar na vitória do colega Bi Garcia.

Ele destaca que o risco de não ter mais um mandato como vereador, foi uma estratégia que deu certo, sendo ato de coragem e fé em Deus. “Esse processo eleitoral, foi de desgaste para todos os que concorreram, pelo fato de ter diferente, sem contar na questão financeira. Eu não tinha recurso para gastar em campanha e já estava entendendo que os 20 anos no parlamento municipal já havia se encerrado, porque dei a minha contribuição para Manaus. Agora é lançar um voo mais alto e chegar em outros municípios mais longes e contribuir”.

Agora como deputado titular, Gomes, salienta que o seu foco principal, nas atividades parlamentares será voltado para saúde no interior do estado. “Por eu ser médico, a área da saúde será a que eu irei atuar mais forte, considerando, a necessidade do Estado, que passa por dificuldade. Entendo eu que tenho 25 anos de formação médica e tenho alguma coisa de importante para colaborar, com projetos, dando apoio e sustentação a ações do governo. Tudo o que vier de bom para saúde, estarei para lá dando apoio e oferecendo sugestões que venham contribuir para melhoria da saúde”.

Questionado se pretende concorrer para mais um mandato nas eleições de 2018, Gomes, diz que é muito cedo para tomar um posicionamento sobre isso. “Vou seguir o ciclo natural de quem exerce um mandato, mas, ainda não tenho opinião formada. Estou preocupado em exercer um bom serviço parlamentar, neste momento”.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO