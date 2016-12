DPE-AM recebe homenagem na Aleam por atuação na defesa dos direitos humanos

O papel da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) na defesa dos direitos humanos foi destaque durante a Sessão Especial pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira, 7 de dezembro.

Na ocasião, o titular da Defensoria Especializada de Atendimento de Interesses Coletivos, Carlos Alberto Almeida Filho, recebeu uma placa em homenagem aos serviços prestados por meio da DPE-AM na defesa dos direitos dos cidadãos do Amazonas.

O titular da Defensoria Pública Especializada na Promoção e Defesa de Direitos Humanos, Roger Moreira, também participou da sessão, proposta pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, José Ricardo Wendling, para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Para Roger Moreira, a sessão especial da ALE-AM é também uma forma de lembrar os avanços nas ações em defesa dos direitos humanos, como a recente criação de um núcleo voltado a essa área na DPE-AM. “Em pouco tempo, já atuamos em casos de violência policial, discriminação de gênero, LGBTs e defesa de direitos de pessoas com deficiência”, afirmou o defensor público, que também ressaltou as parcerias institucionais na área de direitos humanos com a ALE-AM, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM).

“As homenagens são importantes para lembrar esse dia, mas é importante cobrar promessas. Temos muitas na nossa Constituição e o problema maior é transformar essas promessas em realidade, como a Lei Brasileira de Inclusão, da não-discriminação por orientação sexual, cor da pele, condição social, entre outras. É o nosso desafio”, completou.

O defensor público Carlos Almeida Filho destacou que a homenagem recebida por ele reconhece o trabalho da DPE-AM no atendimento de demandas coletivas em áreas onde o Estado (Governos Municipal, Estadual e Federal) tem deixado de cumprir com sua obrigação.

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos deve ser observada por todos os representantes estatais porque a presença deles tem uma única obrigação: fazer com que a própria existência do Estado se justifique. O Estado não pode existir para si. O Estado existe para garantir a promoção de direitos fundamentais”, disse Carlos Almeida Filho, ao destacar que a Constituição Federal tem sido desrespeitada pelo Estado que, a pretexto da premissa da “reserva do possível”, vem escolhendo quais direitos fundamentais vai preservar.

“De nada adianta a Constituição Federal cheia de incisos que garantem direitos fundamentais; de nada adianta a Declaração Universal de Direitos Humanos ou qualquer outro diploma avançado se a prática no Brasil é bem diferente”, afirmou o defensor público, ao ressaltar que, no Amazonas, o Estado tem deixado de cumprir direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, como de moradia e à saúde, atualmente áreas em que há grande demanda junto à DPE-AM.

Segundo Carlos Alberto, a Defensoria Pública é, sob essa perspectiva, também um direito fundamental, um direito a ter esperança, na medida que faz lembrar que o Estado está em débito com toda a sociedade. “E não estamos falando de direitos só de minorias. Muitas vezes são direitos de todos nós, como o direito à saúde, integral e de qualidade, que o Estado se recusa a cumprir de Norte a Sul do país”, declarou.

Carlos Almeida Filho agradeceu a homenagem e a dedicou também a todos os defensores públicos do Estado e à equipe de assessores da Defensoria Pública de Atendimento de Interesses Coletivos. “A Defensoria Pública não vai se calar à violação de qualquer dos direitos humanos. É uma luta, na qual se somam os demais colegas defensores, que não para de cessar e que, talvez um dia, só vai parar quando o Estado reconhecer qual é o seu papel, que não é olhar para o próprio umbigo, mas para a população”, frisou.

Com informações da assessoria