DPE-AM decide retirar defensores do interior do Estado

Alegando calamidade financeira e uma grande demanda de processos em Manaus, a Defensoria Pública do Estado (DPE) tomou a decisão de retirar dos municípios do interior 90% dos defensores públicos estaduais e remanejá-los para a capital. De acordo com o chefe de gabinete do órgão, Thiago Rosa, para suprir a necessidade desses municípios, será feito um convênio junto ao Tribunal de Justiça do Estado (Tjam), para que uma vez por mês o defensor atenda a demanda do interior.

Rosas afirma que o orçamento destinado à defensoria não é suficiente para o pagamento de pessoal, estruturação e ampliação de sua atuação na capital e no interior. Atualmente, a dotação financeira é de 1,05% do duodécimo da receita líquida do Estado que, segundo ele, é insuficiente para que se tenha uma atuação eficaz e em todas as comarcas existentes no Amazonas. “Isso comparando também com o fundo do Ministério Público Estadual (MPE), Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas (TCE), que são menores. Não há motivos para gritante diferença de valores orçamentários entre esses órgãos, pois todos desempenham papel de suma importância em prol da coletividade. Por isso, não temos como manter outros serviços fora de Manaus e nem como nomear novos defensores públicos, por questão financeira mesmo”, lamentou.

Outro fator destacado por Thiago Rosas, que motivou a retirada dos defensores públicos de mais da metade dos municípios foi por conta da demanda da capital. “Manaus tem dois terços da população do Estado. O interior tem 1 milhão. Então, nós fizemos a opção de atender a maior quantidade de pessoas possível. Colocamos mais defensores nas Zonas Leste e Norte. Reforçamos a execução penal porque tínhamos apenas um defensor para 10 mil presos do sistema prisional. Temos interesse em voltar para o interior, só não temos condições”, disse.

Atualmente, o Estado possui apenas 103 defensores públicos para atender uma população de aproximadamente 3,8 milhões de habitantes. De acordo com estatuto da Defensoria Pública no Brasil, eram necessários 190 defensores para o Amazonas. Em 2012 foi realizado o segundo concurso público de provas e títulos para o ingresso na carreira de defensor público do Estado e 157 candidatos foram aprovados, mas somente 100 foram nomeados. A validade do concurso vai até dezembro deste ano. Thiago explica que para nomear estes 57 defensores, é preciso de mais 0.47% da receita tributária que daria em torno de R$ 2,5 milhões por mês.

Apelo

Essa decisão da Defensoria Pública chamou a atenção dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que chegaram a assinar uma moção de apelo ao governador José Melo (Pros), solicitando, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1, de 30 de março de 1990, e da Resolução nº 003/2012-CSDPE/AM, a nomeação de 57 novos defensores públicos aprovados, que estão aguardando chamada. O requerimento foi assinado por todos os 24 parlamentares no dia 29 de março.

“O orçamento da defensoria é insuficiente para nomeação dos demais aprovados no concurso público. Torna-se assim, imprescindível a aprovação de suplemento no orçamento para que ocorra a nomeação dos aprovados que ainda restam”,

salientou Thiago.

Ele afirma que hoje, 90% dos municípios estão sem defensor e para fazer frente foi criado um grupo de trabalho do interior. Os defensores que ficam em Manaus, atuam no Processo Eletrônico do Judiciário do Amazonas (Projud), que é o sistema do Judiciário do interior para que não fiquem parados.

Foi feito também um convênio com o Tribunal de Justiça para uma vez por semana, o defensor público ir à comarca junto com o juiz para realizar audiências. “Não vai resolver, mas não deixa sem nada, dando alguma forma de atender. Uma vez por mês, esse grupo vai ao município e volta. Mês seguinte, vai em outro município e assim por diante”, finalizou Rosas.

Governo se manifesta

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) lembrou que em julho de 2016, quando a crise econômica chegou a seu ápice, provocando queda na receita estadual e no valor dos repasses constitucionais aos poderes, o governador José Melo abriu mão da própria receita do Estado, o equivalente a 0,2% do orçamento e autorizou o aumento dos repasses feitos à DPE, MPE e ao Tjam de 1% para 1,05%.

Ainda na nota, o governo do Estado esclarece que já atingiu o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (RLF) e caso exceda esse limite, pode obrigar o Executivo a fazer ajustes na folha de pagamento.

Diogo Dias

EM TEMPO