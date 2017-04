Doze ocorrências são registradas durante forte chuva em Manaus

A Defesa Civil de Manaus registrou 12 ocorrências durante a forte chuva que atingiu Manaus durante a madrugada desta sexta-feira (21). Foram seis pontos de alagamentos, principalmente no Centro e no São Raimundo, zonas Sul e Oeste, respectivamente. O caso mais grave aconteceu na área central da capital amazonense onde uma casa de alvenaria desabou parcialmente.

A casa onde ocorreu o desabamento fica localizada na rua Emílio Moreira. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, houve ainda mais dois desabamentos de muro no Centro. Já no São Raimundo ocorreu um deslizamento de barranco em uma área de risco na rua Beira Mar.

Nos bairros Educandos e na Praça 14 de janeiro há riscos de desabamentos de residências, sendo uma de alvenaria e outra de madeira. Em todas as ocorrências não houve registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) informou que não foi acionado para nenhuma das situações registradas.

Alagações e desabamento

A Defesa Civil informou que os locais onde ocorreram os alagamentos são: rua e beco Rio Branco, no São Raimundo, rua Humaitá, na Cachoeirinha, rua Tapajos, no Centro, rua Leonardo Malcher, no Centro, rua General Glicéreo, beco Santa Isabel, também na Cachoeirinha, e na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo.

Os dois desabamentos de muro ocorreram na rua Ferreira Pena, beco Barcelos, e na rua Japurá, ambos no Centro da capital.

Trânsito

Durante a chuva, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) registrou quatro ocorrências, sendo dois acidentes de trânsito e dois problemas em semáforos. Um dos casos ocorreu entre as ruas Ramos Ferreira e Ferreira Pena, no Centro da cidade. O sinal ficou apagado supostamente após uma descarga elétrica. O outro semáforo que apresentou problema foi na avenida Boulervard Álvaro Maia, esquina com a avenida Major Gabriel.

Houve ainda uma colisão entre dois veículos, entre as avenidas Brasil e Cyrrilo Neves, na Compensa, e uma queda de motociclista na avenida Camapuã, próximo da União Cascavel, Zona Norte.

Bruna Souza

EM TEMPO