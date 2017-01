Doze membros disputam vaga de desembargador

Doze membros do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) se inscreveram para concorrer à lista sêxtupla do Tribunal de Justiça do Estado (Tjam) para o provimento de um cargo de desembargador, pelo critério do “Quinto Constitucional” destinado ao ministério.

A eleição interna do órgão deverá acontecer no dia 23 de fevereiro e os nomes dos seis candidatos mais votados serão encaminhados ao Tjam, para que o Pleno vote e forme a lista tríplice, que será encaminhada ao governador do Estado, José Melo (Pros), para a escolha do novo desembargador. Todos os membros ativos do Ministério Público são eleitores do processo e poderão escolher um entre os 12 candidatos.

Dos 12 inscritos, seis são procuradores e outros seis promotores de Justiça. Da classe dos procuradores estão inscritos Antonina Maria de Castro do Couto Valle, Francisco das Chagas Santiago da Cruz, Hamilton Saraiva dos Santos, Jussara Maria Pordeus e Silva, Nicolau Libório dos Santos Filho e Mauro Roberto Veras Bezerra. Os promotores são Carlos Fábio Braga Monteiro, Lucíola Honório Valois Coelho da Silva, Mário Ypiranga Monteiro Neto, Otávio de Souza Gomes, Paulo Stélio Sabbá Guimarães e Walber Luís Silva do Nascimento.

Conforme o edital da eleição, o pedido de inscrição deve conter, ainda, informe sobre a regularidade e tempestividade do serviço, que será instruído como prova de que o candidato tem mais de 10 anos de carreira no Ministério Público, a qual se fará por certidão expedida pela Diretoria de Administração da Procuradoria-Geral de Justiça. Protocolizado o pedido na Secretaria do Conselho Superior, o documento será imediatamente encaminhado à Presidência do Órgão Colegiado, que convocará reunião extraordinária para efeito de homologação das inscrições e, posteriormente, lançará aviso convocatório para o processo de elaboração da lista sêxtupla.

O Conselho Superior do Ministério Público acompanhará, fiscalizará e tomará as deliberações, por maioria de votos, resolvendo as impugnações oferecidas e os incidentes ocorridos ao longo do processo, tendo o presidente, também, o voto de qualidade. Os trabalhos de votação e apuração serão realizados por uma Comissão Eleitoral, composta de dois promotores de Justiça da Entrância Final, escolhidos pelo procurador-geral de Justiça e sob a sua Presidência.

Encerrada a votação no dia 23 de fevereiro, o processo de apuração se iniciará pela contagem das cédulas na urna, a fim de que se verifique a coincidência do número de votos com a quantidade de assinaturas constantes da lista de presença firmada pelos eleitores, já em seguida divulgando o resultado. O edital fala também que, caso haja empate entre os candidatos, será apurado o desempate, observando os critérios de maior tempo de serviço na carreira e de serviço público. Tendo igualdade quanto aos precedentes, neste caso, o mais velho de idade.

Caso não haja empate e seja concluída a apuração, o resultado será anunciado, em voz alta, pela Presidência do Conselho Superior do Ministério Público, que proclamará, em seguida, os seis candidatos mais votados. A lista será encaminhada nos dois dias seguintes para o Tribunal de Justiça.

No dia 29 de novembro de 2016, o Tribunal de Justiça do Amazonas publicou no Diário Oficial da Justiça Eletrônico (DJE) dois editais, tornando pública a abertura de duas vagas para o cargo de desembargador, sendo que a primeira vaga pelo critério de antiguidade, foi ocupada pelo atual desembargador Jomar Fernandes, que tomou posse no dia 9 deste mês. A que está agora em tramitação é pelo “Quinto Constitucional”.

Diogo Dias

EM TEMPO