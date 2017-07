Dony de Nuccio assume lugar de Evaristo Costa no ‘Jornal Hoje’

O jornalista Dony de Nuccio será o substituto de Evaristo Costa, 40, que deixou a bancada do “Jornal Hoje” (Globo) depois de 14 anos. Nuccio é âncora do “Jornal das Dez”, da telejornal da GloboNews.

Com a mudança, a jornalista Renata Lo Prete, 52, será a nova âncora do “Jornal das Dez”. Lo Prete, que já é apresentadora, editora e comentarista de política do “Jornal das Dez”, passará a comandar o telejornal do canal da TV por assinatura. Com a mudança do comando da atração, o telejornal passará a ser apresentado de São Paulo.

Além da nova função, Renata Lo Prete continuará a substituir William Waack no “Jornal da Globo” nas ausências temporárias do jornalista. Nesta semana, a jornalista apresenta o “Jornal da Globo” em virtude do afastamento de Waack, que passou por um cateterismo cardíaco.

SAÍDA DE EVARISTO

Evaristo Costa anunciou na última quinta-feira (27), que deixaria o telejornal. “Estou saindo mesmo. Eu preciso descansar. Preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim”, disse o jornalista, em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Evaristo começou sua carreira aos 13 anos trabalhando como operador da Rádio Bandeirantes, em São José dos Campos (a 97 km de São Paulo). Campeão de cartas na Globo, Evaristo está na emissora desde 1998, quando começou a trabalhar para uma afiliada na região do Vale do Paraíba (atual TV Vanguarda).

Em 2004, o jornalista assumiu a bancada do “Jornal Hoje” ao lado de Sandra Annenberg. A dupla de apresentadores é uma das mais queridas do público. Inclusive, Evaristo Costa é um dos jornalistas mais seguidos nas redes sociais, com quase 5 milhões de seguidores.

FOLHAPRESS