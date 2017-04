Donos de bares no Morro da Liberdade são notificados por som alto

Equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) identificaram três bares sem licença ambiental de funcionamento de som e que foram denunciados por poluição sonora. O fato ocorreu por volta das 23h deste sábado (15), na Rua São Benedito, bairro Morro da Liberdade, no entorno da quadra de uma escola de samba.

Iniciada por volta das 21h, a ação contou com o efetivo de aproximadamente 40 policiais civis e foi coordenada pelos delegados Samir Freire, André Sena, Christiano Castilho, Rodrigo de Sá e Frank Queiroz, titulares, respectivamente, da Dema, 7º, 9º, 20º e 22º Distritos Integrados de Polícia (DIPs). Peritos criminais do Instituto de Criminalística (IC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), sob o comando do chefe operacional do órgão, David Fernandes, deram suporte aos trabalhos desempenhados.

De acordo com Samir Freire, os proprietários dos bares que não apresentaram licença ambiental foram notificados e devem buscar a regularização junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), na Rua do Rubidio, bairro Vila da Prata, zona Oeste da cidade. Conforme a autoridade policial, os estabelecimentos comerciais foram alvos de fiscalizações após denúncias de poluição sonora, feitas por populares.

“Estamos trabalhando para inibir a poluição sonora na Rua São Benedito. Nosso objetivo é garantir a tranquilidade da população, que detém o direito do sossego, especialmente à noite. Também temos por obrigação fazer valer o que está previsto em lei, fiscalizando e combatendo crimes de competência da Dema. Caso os donos dos estabelecimentos não se regularizem, eles irão responder judicialmente por crime ambiental. Também vamos aguardar os responsáveis pela quadra da escola de samba, a fim de verificarmos se a documentação do local está em dia”, explicou Samir Freire.

Conforme a perita criminal Laura Bernardes, todas as pessoas notificadas ao longo da ação policial deverão comparecer ao prédio da Dema na segunda-feira (17), onde deverão apresentar a documentação exigida durante a vistoria. Segundo a servidora, em todos os casos foram identificadas situações de poluição sonora e perturbação do sossego, em função do volume abusivo das caixas de som encontradas.

Com informações da assessoria