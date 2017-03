Donos de barcos atraem clientes com passagens baratas e promoções

Para atrair mais clientes e driblar a crise econômica, que trouxe uma queda nas vendas de passagens do transporte fluvial de mais de 30%, somente nos primeiros meses do ano, empresários do setor, que oferecem viagens para os municípios de Codajás, Coari, Tefé e Uarini, investem em descontos em viagens e promoções que chegam a sortear um carro zero quilômetro.

O empresário Nicson Marreira, proprietário do navio-motor Comandante Severino Ferreira, explicou que, por meio de uma parceria com algumas empresas, irá oferecer um carro zero quilômetro como prêmio para os passageiros, a fim de atrair mais clientes e tentar superar o impacto da queda nas vendas de passagem do transporte fluvial.

Para participar da promoção, que vai até o dia 12 de agosto, o empresário explicou que é necessário comprar uma passagem para qualquer um dos trechos oferecidos pelo navio-motor. Ele explicou, ainda, que tanto os passageiros quanto as pessoas que transportam cargas podem participar

da promoção.

De acordo com o empresário, houve queda de 30% nas vendas de passagens para viagem no barco, de 2016 para 2017. Ele ressaltou, ainda, que após o anúncio da promoção, há duas semanas, a procura pelas passagens aumentou em mais de 5%. A embarcação sai de Manaus todas as quartas-feiras, com destino ao município de Uarini, e faz escalas em Codajás, Coari,

Tefé e Alvarães.

“Nós queremos oferecer um ótimo serviço para os nossos clientes, disponibilizando uma nova maneira de viajar, pois as pessoas que viajarem poderão ganhar prêmios”, explicou o empresário.

O proprietário do navio-motor Estrela de Davi, empresário Davi Fernandes, afirmou que planeja criar uma promoção que se diferencie das oferecidas pela concorrência. Segundo ele, as vendas de passagens para o transporte fluvial diminuíram entre 30% e 40%. Para o empresário, a queda na procura foi motivada pela crise econômica que atinge todos os setores no país.

Davi Fernandes informou que o barco sai de Manaus todas as sextas-feiras, a partir das 17h, e faz escala em Codajás e Coari, com o destino final no município de Tefé. Os clientes podem garantir passagem a partir de R$ 60, com pagamentos em dinheiro e no cartão de crédito, em até três vezes sem juros.

“Estou estudando um meio para atrair mais clientes. Vamos fazer diferente das promoções que já estão sendo ofertadas pelos nossos concorrentes”,

adiantou Fernandes.

Para o proprietário do navio-motor A. Nunes, Carlos Batalha, o período pós-férias sempre apresenta uma queda nas vendas de passagens do transporte aquaviário. E, para atrair mais clientes, o empresário afirmou que vem oferecendo descontos nas passagens, que chegam a mais de 30%. Ele explicou que o bilhete de viagem, que chega a custar R$ 150, com desconto para quem paga em dinheiro, passa a ser no valor de R$ 100.

“Hoje, faz 1 ano que estou trabalhando com esse segmento e vejo que o mês de marco já deu uma melhorada, se comparado ao mesmo período do ano passado”, observou Batalha.

Vantagem

Para a dona de casa Maria Mendonça, 38, que faz a viagem três vezes ao mês na linha Tefé-Manaus, as promoções e os descontos oferecidos pelos empresários do transporte hidroviário são uma grande vantagem para quem tem que fazer tratamento de saúde na capital. “O transporte feito pelos barcos, apesar de mais demorado, é mais em conta. Mas para quem tem que fazer o trajeto várias vezes, o preço acaba saindo mais ‘salgado’. Então, as promoções chegaram em

ótima hora”, disse.

Henderson Martins

EM TEMPO