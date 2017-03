Dono de lanche é executado a tiros no Educandos

Um homem, de nome não revelado, foi executado com vários tiros, na noite desta sexta-feira (3), por volta das 18h30, na rua Vista Alegre do bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi assassinada no estacionamento do estabelecimento comercial, onde funciona um lanche e uma pizzaria.

“Do local, não foram levados dinheiro e nem objetos de valor. Estamos trabalhando com a hipótese de execução. Algumas imagens de câmeras de segurança serão analisadas para tentarmos identificar se o autor do crime fugiu em veículo ou a pé”, informou um PM.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) estiveram no local para coletar provas e realizar a remoção do corpo. A família não quis se pronunciar sobre o caso.

Isac Sharlon

EM TEMPO