Dono de flutuante é vítima de sequestro relâmpago em Manaus

O dono de um flutuante foi vítima de um assalto seguido de sequestro relâmpago, às 20h30, desta terça-feira (23), no conjunto Belvedere, bairro Planalto, Zona Centro Oeste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, o homem, identificado como André de Oliveira Ferreira, foi abordado quando entrava na casa de familiares, junto com a esposa.

O casal teve o carro roubado, um Honda Civic, de cor prata e placas NOX-0592. Para desespero dos familiares, André foi levado dentro do veículo pelos assaltantes. A esposa teria ficado no local.

Momentos depois, segundo fontes, a vítima foi deixada na frente da sede do Governo do Amazonas, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste. O carro permaneceu em posse dos bandidos e foi abandonado na rua Nova Olinda, bairro Santo Agostinho, por volta das 21h30.

A polícia não quis informar se os bandidos levaram pertences pessoais e dinheiro da vítima ou se utilizaram o veículo para realizar assaltos na cidade. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga o crime. Os suspeitos ainda não foram presos.

Raphael Sampaio

EM TEMPO