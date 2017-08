Dono de cão atira em irmãos que se defendiam de ataque de animal violento

Outros moradores da rua onde o crime aconteceu contaram que o cão era violento – Daniel Landazuri

Os irmãos David Magalhães Ferreira, de 25 anos, e André Magalhães Ferreira, de 20, foram baleados na noite deste domingo (6), no quintal da casa onde moram, na rua Araribá, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram feridas por um vizinho, identificado apenas como André Luiz, após uma após um desentendimento por conta do cachorro do suspeito, que estava solto.

De acordo com a Polícia Militar, David e André estavam voltando da igreja por volta das 20h30, quando foram atacados pelo cachorro do vizinho. Enquanto agrediam o animal para se defender, os irmãos foram baleados pelo vizinhos, que saiu de sua residencia fazendo os disparos.

David foi baleado com tiros na perna e no braço esquerdo. André foi ferido com um tiro no braço direito. Os dois foram levados ao Hospital e Platão Araújo, onde passaram por cirurgias.

Após o crime, o suspeito saiu de casa com as duas filhas e a esposa em mototáxis. Uma equipe da 26ª Cicom foi acionada, fez buscas no bairro, mas não encontrou o suspeito. O caso foi registrado no 15º DIP, que deve investigar o caso.

