Dono de ‘boca de fumo’ e mais duas pessoas são presas por tráfico de drogas em Lábrea

Cosme Lopes Ribeiro, 25, conhecido como “Piuiti”, identificado pela polícia como sendo o chefe de uma “boca de fumo” (ponto de comercialização de drogas), foi preso, nesta sexta-feira (23), junto com o comparsa dele, Francisco Alves dos Santos, conhecido como “Pipa”, que distribuía drogas em Lábrea (distante 701 km de Manaus). A dupla foi presa após denúncia anônima durante a operação Relâmpago, deflagrada no município.

A companheira de Francisco, Jolene Oliveira do Nascimento, 19, também foi presa por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante as prisões, os policiais militares encontraram drogas e material para embalo dos entorpecentes. O caso foi registrado pela Polícia Civil e o trio ficará preso à disposição da Justiça.

De acordo com o tenente Laurenio, da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), somente este ano foram presos 26 traficantes na região. Ainda segundo o militar, a polícia está intensificando o trabalho de orientação aos alunos de escolas públicas, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) e do Pelotão Mirim, com a participação de jovens com idades de 7 a 16 anos. “O objetivo dessas ações é orientar e disciplinar essas crianças e jovens e prestar um apoio às famílias na educação desses adolescentes”, disse Laurenio.

