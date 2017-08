Dono de bar na Zona Leste é morto com 5 tiros ao atender cliente

A vítima era proprietário e trabalhava no local há cerca de seis meses – Daniel Landazuri

O comerciante Pedro Firmo de Oliveira, conhecido como “Kawboy”, de 54 anos, foi assassinado com cinco tiros na noite desta segunda-feira (28), quando atendia um cliente do bar que era proprietário na rua Suíça, bairro Novo Reino 2, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 23h, quando o comerciante trabalhava em seu bar. Ao sair para atender um cliente, que bebia na área de uma lanchonete, do outro lado da rua, um homem se aproximou dele e fez os disparos.

“O lanche estava fechado e o “Kawboy” costumava colocar algumas mesas no local. Quando ele foi atender ao cliente, o assassino chegou por trás e atirou nele”, disse um morador que preferiu não se identificar.

De acordo com a Polícia, a vítima foi atingida com dois tiros na nuca, dois nas costas e um na cabeça. O comerciante morreu no local. Após os disparos o assassino correu pela rua Agnelo Bittencourt e fugiu com um comparsa, que o aguardava em uma motocicleta.

“Meu pai foi morto pelas costas. Não sabemos o porquê de fazerem isso, mas Deus sabe e vai cobrar” A motivação do crime ainda é desconhecida – Arquivo Pessoal

“Kawboy” era natural do município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. O comerciante estava em Manaus há cerca de 10 anos. Segundo os familiares, a vítima tinha alugado o ponto comercial há seis meses e trabalhava com o bar no local.

A família desconhece a motivação do crime. Uma filha da vítima, de 34 anos, que preferiu não se identificar, informou que o comerciante não havia se envolvido em discussão e não tinha dívidas.

“Ele sempre contava tudo pra gente. Meu pai não era gente do mal, era muito conhecido e querido por todos aqui no bairro. O que fizeram com ele foi covardia, o mataram pelas costas. Não sabemos o porquê de fazerem isso, mas Deus sabe e vai cobrar”, lamentou a filha.

Após o crime policiais militares estiverem no local, mas não encontraram nenhum suspeito. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

