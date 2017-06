Donald Trump sugere pôr placas solares para bancar muro com México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz ter encontrado uma solução para o problema do financiamento do muro que ele pretende construir na fronteira com o México: instalar painéis solares. “Estamos pensando em construir o muro como um muro solar para que ele produza energia e se pague. Assim, o México terá que pagar muito menos dinheiro. E isso é bom, né?” afirmou Trump em comício na quarta-feira (21) no Estado de Iowa.

“Grande imaginação, né? Boa? Minha ideia.”. Apesar de Trump se vangloriar da ideia do muro solar, o projeto foi defendido por outras pessoas anteriormente, e empresas já apresentaram modelos do muro solar ao governo.

Em março, o jornal “Wall Street Journal” publicou um artigo de Vasilis Fthenakis, da Univesridade Columbia, e Ken Zweibel, da Universidade George Washington, em que os autores afirmam que um muro solar é viável e pode até ser “mais prático que um muro comum”.

Segundo o artigo, o muro solar poderia custar menos de US$ 1 bilhão (R$ 3,3 bilhões), bem abaixo dos US$ 40 bilhões (R$ 130 bilhões) estimados para a construção da barreira convencional. Mas ambientalistas questionam a proposta de Trump, dizendo que a captação de luz solar é mais eficaz quando feita em uma área extensa em vez de uma linha contínua.

O presidente, que recentemente retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, iniciativa global para frear as mudanças climáticas, já descreveu a energia solar como sendo “muito cara” e “não muito funcional”. Nos primeiros meses de governo, as políticas ambientais de Trump envolveram o estímulo à indústria do carvão e o corte de verbas destinadas à EPA (Agência de Proteção Ambiental).

A construção de um muro ao longo dos 3.200 quilômetros de fronteira com o México é uma das promessas de campanha de Trump para barrar a entrada de drogas e imigrantes ilegais. O governo do México já negou repetidas vezes que aceitará pagar pela construção do muro na fronteira, conforme prometera Trump.

