‘Dona Rosa’ relembra sacrifício para construção de banca de frutas destruída em acidente

“Isso aqui é a minha vida, fiquei muito triste quando vi tudo quebrado”, com essas palavras a comerciante Rosineida Pereira de Oliveira, de 53 anos, define a tristeza que ainda sente ao ver parte de sua barraca, localizada na avenida Torquato Tapajós, na Zona Oeste de Manaus, destruída após um acidente na noite dessa quarta-feira (19).

Na batida, um carro modelo Honda Civic, conduzido por um subtenente da 9ªCompanhia Interativa Comunitária (Cicom), em alta velocidade, segundo testemunhas, capotou e atingiu dois veículos que estavam estacionados em frente à barraca de frutas. Com a colisão, um dos carros invadiu a banca.

Conhecida como ‘Dona Rosa’, a proprietária conta que há mais de 40 anos trabalha no local e que construiu a “Frutaria da Rosa”, com muita dificuldade. “Comecei a trabalhar muito cedo, vendendo frutas com minha mãe na rua. Com sete anos, tive a minha primeira barraca nesse lugar. A partir daí, com muito sacrifício, fui ampliando e melhorando o local, de onde tiro o sustento da família. Atualmente, estava reformando para dar mais comodidade aos clientes. Ver assim, tudo quebrado, é como se tivesse o meu sonho destruído”, lamentou a mulher.

No momento do acidente, a comerciante estava com a filha na barraca – fotos: Michael Dantas

Rosa conta que estava sentada em uma cadeira em frente a banca, quando ouviu o barulho do carro. “Passei o dia na feira da Sepror e estava sentada em frente a banca, quando ouvi o barulho. Percebi o carro ‘voando’, foi tudo muito rápido. Só escutei a minha filha gritar ‘Meu Deus’ e ela sair me arrastando. Graças Deus não havia muitas pessoas na hora e dois carros estavam estacionados no local, pois se não fosse eles, a destruição poderia ter sido maior”, contou.

“Isso é a minha vida, passo mais tempo aqui do que na minha casa”

A comerciante estima que o prejuízo tenha ficado por volta de R$ 10 mil. Além de estragar as frutas que estavam em exposição para venda, o carro também destruiu três freezers.

A comerciante mostra que, curiosamente, a unica vidraça do freezer que ficou intacta é uma que tem um adesivo com a frase “Só Jesus Salva”

Não é a primeira vez que Dona Rosa tem a barraca destruída por um acidente. Outro caso aconteceu há dez anos, quando um carro capotou e também invadiu a banca.

“A outra situação, aconteceu há dez anos atrás. Aqui é perigoso, mas é o local do meu trabalho, tenho que continuar aqui. Isso é a minha vida, passo mais tempo aqui do que na minha casa. A banca estava cheia de mercadoria, tive um prejuízo de R$ 10 mil”.

A comerciante trabalha no local há mais de 40 anos

A filha de Rosa, também comerciante, Elaine Reis, de 32 anos, acredita que o carro começou a capotar após passar por uma lombada. Ela lembra que, no Honda Civic, que causou o acidente, havia latas de cervejas.

“Havia latas de cerveja, colete balístico e uma farda da Polícia Militar. O motorista estava visivelmente embriagado. Foi tudo muito rápido. Quando escutei o barulho, só pensei na minha mãe, corri e a puxei para tentar salvá-la. Graças a Deus não aconteceu nada pior. Aqui é muito perigoso, principalmente de madrugada. A família do motorista do Honda Civic disse que eles iriam arcar com os prejuízos”, falou.

Além das frutas, o carro destruiu três freezers

O pálio vermelho, atingido pela batida, foi parar dentro da barraca. O proprietário do carro Nelson Sérgio Cruz, de 60 anos, contou que havia chegado ao local há dois minutos. “Havia acabado de chegar, fui pegar minha filha que trabalha na banca ao lado. Foi um milagre. Por questão de minutos, eu não morri. Se eu estivesse demorado mais para sair do carro, teria morrido.”, disse.

O subtenente e o amigo dele que estavam no carro, causador do acidente, ficaram feridos. Levados ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, já receberam alta médica.

