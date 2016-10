Dona de clínica estética rebate denúncia de universitária que acusa médico de ter deformado seu nariz

A empresária Luz Marina Batalha Seixas, proprietária da clínica Luz Estética Center, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, negou as acusações da universitária, Patrícia da Silva Rocha, 30, que alega ter ficado com o nariz ‘deformado’ após uma rinoplastia, feita pelo cirurgião plástico Ricardo Aníbal Angulo Cuella. Ela confirmou ter intermediado o contato entre a universitária e o cirurgião, mas negou que sua clínica esteja envolvida com qualquer tipo de erro médico. Ela também assegurou que o procedimento cirúrgico ocorrido na clínica estética, contou com a presença de anestesista, instrumentadores, clínico geral, auxiliando o cirurgião plástico.

“Ela fez uma cirurgia com outro médico, antes do Ricardo Aníbal, mas a primeira bioplastia deixou o nariz dela um tomate, uma bola. O Aníbal retirou todo o material colocado na primeira operação, que fica igual um cimento, remodelou todo o nariz dela. Ele explicou a ela, que depois de dois curativos, seria necessário um retoque, foi daí que a Patrícia ‘endoidou’, não voltou mais à clínica e começou a difamar a gente. Ela conheceu o Aníbal por meu intermédio, pois fiz a sobrancelha dela e ficou direitinha. O Aníbal aluga uma sala dentro da minha clínica de estética”, explicou.

Segundo Luz Marina, em nenhum momento o médico teria deixado de atender as ligações de Patrícia, entretanto, ele resolveu bloquear as chamadas da jovem, após receber ofensas via WhatsApp. “A Patrícia começou a falar desaforos para o Ricardo Anibal e ele a bloqueou por conta disso. Ela não queria ouvir, não queria voltar à clínica e queria ficar brigando pelo Whatsapp. Eu sei que essa menina quer processar o médico e ter o dinheiro de volta, mas as ciosas não funcionam assim, se ficou faltando fazer algum procedimento bobo, simples, ela tinha que ter retornado, voltado com o médico e ele teria consertado o que ela queria”, destacou, a esteticista, além de chamar atenção para o fato de que o cirurgião plástico trabalha em parceria com ela, na clínica há 6 anos e nunca se recusou a fazer um reparo. “Nenhuma cirurgia fica perfeita de primeira”, observou.

Em relação a atuação dele, Luz Marina informou que Ricardo Aníbal, atua há 36 anos como cirurgião plástico e não tem problemas com o registro profissional, apesar de ser estrangeiro – ele é panamenho, mas formado em medicina no Rio de Janeiro – e segundo ela, opera em vários locais como Miami, Manaus, Panamá, Rio de Janeiro. “Inclusive agora ele está em Curitiba para fazer uma cirurgia”, salientou.

Luz Marina também informou que não vendeu a clínica, apenas a aluguei por quatro meses, porque está com uma viagem programada para Portugal. “Vou entrar com uma ação contra ela, por calúnia e difamação, porque se o médico fosse mau caráter eu até entenderia a revolta dela, mas ela falou coisas que não são verdades e me prejudicou”, pontuou.