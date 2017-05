Dona de casa encontra cobra cipó em cima do armário

Moradores de uma casa, localizada ao lado de uma área verde, no bairro Campos Salles, Zona Oeste de Manaus, ficaram assustados ao encontrarem uma cobra cipó, com aproximadamente um metro de comprimento, em cima de um armário de cozinha, na tarde desta segunda-feira (8).

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e fez a remoção do animal. Segundo uma moradora, que preferiu não se identificar, ninguém sabe como o animal entrou na casa, localizada na avenida Plácido, e se escondeu em cima do armário.

“Fui pegar uma louças e me assustei quando vi a cobra”, relatou.

O animal foi retirado da casa sem ferimentos e devolvido para um local de área verde, no mesmo bairro.

A cobra cipó é facilmente confundida com a vegetação pela coloração. Até alguns anos atrás, era considerada inofensiva, mas depois de acidentes fatais registrados em diversas partes do mundo, ela é classificada como peçonhenta.

No Brasil, em 1993, a cipó foi responsabilizada pela morte de um bebê de dez meses em Caçapava do Sul, RS. A cobra entrou no berço e picou o bebê três vezes no braço.

EM TEMPO