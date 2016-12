Dona de casa é presa com drogas avaliadas em R$ 200 mil

A dona de casa Sheila Maria Viana Machado, 49, foi presa em flagrante nesta terça-feira (13), na residência dela localizada na rua Cravina do Campo, segunda etapa do loteamento Águas Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A infratora é acusada de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

De acordo coordenador operacional do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, delegado Henrique Brasil, a ação policial foi realizada após denúncia anônima informando que no endereço de Sheila funcionava um laboratório de refino. Na abordagem, os policiais civis encontraram 15 quilos de substâncias entorpecentes, entre cocaína, maconha do tipo ‘skunk’ e oxi, além de uma prensa utilizada para compactar drogas e uma balança de precisão. A mercadoria ilícita, segundo a autoridade policial, estava avaliada em aproximadamente R$ 200 mil e pertence ao filho da mulher.

“Ao longo das investigações foi constatado que Sheila é mãe de Adriano Machado da Silva, 30, conhecido por gerenciar a venda de entorpecentes no bairro Coroado, zona Leste da capital”, explicou Henrique Brasil.

O delegado informou que Adriano já responde a processo criminal por tráfico de entorpecentes, ocorrido em junho deste ano e, atualmente, está respondendo pelo delito em liberdade provisória, sob a condição do uso de uma tornozeleira eletrônica.

Sheila foi conduzida ao 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Zona Norte, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. No local, durante depoimento, a dona de casa declarou que o filho está usando o aparelho eletrônico, porém o dispositivo encontra-se desligado para dificultar o monitoramento da polícia.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

