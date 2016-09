Domingos Montagner será enterrado neste sábado em São Paulo

O ator Domingos Montagner será enterrado neste sábado (17), no Cemitério da Quarta Parada, zona leste de São Paulo. O corpo está sendo transportado e deve chegar em São Paulo por volta das 16h desta sexta-feira (16). O velório ocorrerá no mesmo dia, em um local próximo, apenas para familiares e amigos íntimos.

Montagner, 54, morreu afogado na tarde de quinta (15) após mergulhar de uma pedra no rio São Francisco. Ele estava acompanhado da atriz Camila Pitanga, durante um intervalo das gravações de “Velho Chico”, novela das 21h da Globo.

O Instituto Médico Legal (IML) de Aracaju divulgou por volta das 3h desta sexta-feira (16) que a necropsia realizada no corpo do ator confirmou que ele morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento.

Seu corpo foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Estava a 18 metros de profundidade, preso em pedras, a cerca de 50 metros do local onde havia mergulhado.

Nascido em São Paulo em 1962, morador de Embu das Artes, Montagner era o protagonista da produção ambientada no Nordeste, seu 12º trabalho na televisão.

Em depoimento à polícia, a atriz Camila Pitanga contou que nadava com o ator quando sentiu uma forte correnteza e se segurou em uma pedra.

Ao perceber que o colega estava sendo levado, ela tentou agarrar sua mão por duas vezes. Montagner, então, afundou e voltou à superfície duas vezes, depois desapareceu. Ela gritou por ajuda aos que estavam na orla do rio, chamada de Prainha.

Os dois haviam almoçado pouco antes no restaurante Caçuá, próximo ao local. De manhã, gravaram cenas para a novela. As polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo foram acionados e mobilizaram inicialmente 50 profissionais para as buscas, que incluíram dois helicópteros.

A atriz foi resgatada por uma lancha. O corpo de Montagner foi encontrado mais de quatro horas depois.

A novela estava nas cenas finais, e o ator deveria voltar ao Rio de Janeiro neste domingo (18). Ele era casado havia 15 anos com a atriz Luciana Lima e deixa três filhos.

Por Folhapress