Domingo tem concerto ‘Coisas do Brasil’ no Teatro Amazonas

O espetáculo ‘Coisas do Brasil’ retorna ao palco do Teatro Amazonas neste domingo (2). O concerto, que também integra as comemorações dos 120 anos do mais famoso cartão-postal de Manaus, o Teatro Amazonas, é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, e começa às 19h, com entrada franca.

Com o objetivo de valorizar o espectro instrumental da música brasileira e enaltecer nossa estética musical, muitas vezes esquecida por conta de outros ritmos que entram e saem da moda o tempo inteiro, o espetáculo, que fica a cargo da Amazonas Band sob a regência do maestro Rui Carvalho, traz no repertório canções da Música Popular Brasileira (MPB) com arranjos especiais de maestros famosos, incluindo o próprio Rui Carvalho.

Entre as canções apresentadas, a orquestra executa as peças ‘Triste’, de Tom Jobim e Vinícius de Morais, ‘Pra Que Chorar’, de Baden Powell e Vinícius de Morais, e ‘Aquele Abraço’, de Gilberto Gil. Outra peça a ser apresentada é ‘Estamos Aí’, de Maurício Einhorn, com arranjos do próprio Rui Carvalho, além do samba ‘Luxo Só’, de Ary Barroso, imortalizado na voz de Gal Costa.