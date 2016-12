Dom Sérgio fala de temas polêmicos como aborto e homossexualidade

O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, 62, recebeu a reportagem na residência arquiepiscopal para uma entrevista.

Animado com o ‘retorno’ dos fiéis à Igreja Católica, o principal expoente do catolicismo na cidade atribui ao fato à vivência da religião com mais fervor. “Temos sido mais católicos no sentido de acolhida, da devoção a virgem Maria, na Eucaristia, na catequese e na formação de lideranças”, disse.

No bate-papo, o arcebispo não se esquivou de assuntos polêmicos como homossexualidade e aborto, falou sobre o cenário político do Brasil e adiantou os principais temas a serem abordados pela comunidade católica no ano de 2017.

EM TEMPO – Como a instabilidade do cenário político atual afeta a Igreja?

DOM SÉRGIO – A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) vem dizendo há tempos que existe uma grande crise política no Brasil, que precisamos de uma reforma política. Aqueles que são eleitos, não nos representam mais, é uma crise de representatividade que ficou claro e evidente agora como uma política que não aperfeiçoa os mecanismos democráticos.

ET – Como a igreja em Manaus tem tratado a homossexualidade, como ela tem buscado atrair essas pessoas?

DS – Embora a doutrina da Igreja seja clara, sempre acolhemos os homossexuais. Na prática, sempre houve acolhida. O acolhimento da pessoa homossexual sempre vai existir porque a Igreja tem lugar para eles e muitos participam da vida em comunidade. Claro que o casamento homossexual é diferente, matrimônio é outra coisa. A doutrina diz que homem e mulher devem casar e respeitarem a fidelidade para gerar filhos e construir uma família. Seria contraditório ser cristão e não aceitar o homossexual.

ET – Quanto à lei do aborto, que está em tramite para ser definitivamente aprovado, qual o posicionamento da Igreja?

DS – A posição da Igreja é a vida, a defesa da vida. Já há vida desde a concepção e ela deve ser protegida, não pode ser tocada mais, não compete a nós legislarmos quando começa a vida, isso é dom de Deus, direito natural. A mulher que pratica o aborto ela é muito mais vítima que ré.

Devemos cuidar das gravidezes indesejadas, das questões morais que estão ali. Aborto, tirar a vida, não é possível e nem correto. A Igreja não pode abrir mão dessa convicção porque estaria indo contra tudo aquilo que acredita.

ET – Isso independente de abortos em casos específicos, como os de bebês com microcefalia?

DS – Sim, porque se nós começarmos a selecionar o que pode e o que não pode, onde vamos chegar?

Estes bebês têm que ser acolhidos, as famílias, as mães, acho que a sociedade não pode descartar, se o problema existe, a gente enfrenta o problema juntos.

ET – Então seria uma hipótese ter Governo e Igreja trabalhando juntos nesta questão?

DS – Claro. Igreja, sociedade, família. O aborto não é a solução.

ET – Quais os principais temas que a igreja católica pretende abordar, trabalhar em 2017?

DS – Em geral, o tema da campanha da fraternidade é aquele que determina toda a ação evangelizadora da Igreja. Ano que vem será “Os biomas brasileiros e a fraternidade”. Parece um tema meio esquisito, né? Mas os biomas também são vida. A gente acha que o problema ecológico, a poluição, o aquecimento global, são as grandes adversidades, hoje, da Terra. Tudo está ligado ao tema da pobreza, da injustiça, da miséria, das relações humanas.

Aqui em Manaus, vamos focar na acolhida das pessoas na comunidade. Nossa prioridade é a juventude, os indígenas, os imigrantes. Precisamos dar atenção à catequese, à iniciação da vida cristã. São as grandes prioridades da arquidiocese.

Laize Minelli

Jornal EM TEMPO