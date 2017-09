Dólar fecha no menor valor em mais de um mês após nova investigação da JBS

O dólar comercial fechou esta terça-feira (5) vendido a R$ 3,119, na menor cotação desde 3 de agosto (R$ 3,114) – Divulgação

No dia seguinte à abertura de investigação contra os delatores do grupo J&F, controladores da empresa JBS, a moeda norte-americana caiu e fechou no menor valor em mais de um mês. O dólar comercial fechou esta terça-feira (5) vendido a R$ 3,119, na menor cotação desde 3 de agosto (R$ 3,114).

A Bolsa de Valores de São Paulo não acompanhou o desempenho. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores, começou o dia em forte alta. De manhã, chegou a passar de 73 mil pontos, mas reverteu a tendência e fechou a sessão praticamente estável, aos 72.151 pontos, com variação positiva de apenas 0,03%.

Após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, abrir investigação para apurar omissão de informações no acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, as ações da JBS (controlada pelo grupo J&F) despencaram 8,28%. Foi a maior queda do dia.

Em contrapartida, as ações da Eletrobras, cuja desestatização está em estudo, tiveram a maior alta. Os papéis ordinários (com direito a voto em assembleia de acionistas) da companhia saltaram 4,39%, para R$ 18,80. As ações preferenciais (com prioridade na distribuição de dividendos) valorizaram-se 2,63%, fechando em R$ 21,50.

