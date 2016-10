Dólar fecha no menor nível em dois meses

Em queda pela quarta sessão seguida de negociação do mercado financeiro, a moeda norte-americana fechou nesta quinta-feira (13) abaixo de R$ 3,20 e no menor valor em mais de dois meses. O dólar comercial fechou nesta quinta-feira (13) vendido a R$ 3,182, com queda de R$ 0,018 (-0,57%). A moeda encerrou no menor nível desde 11 de agosto (R$ 3,14).

A moeda começou o dia em alta. Por volta das 12h, chegou a ser vendida a R$ 3,218, na máxima do dia. Ao longo da tarde, no entanto, a cotação inverteu a tendência e passou a cair. A divisa acumula queda de 2,16% em outubro e de 19,41% em 2016.

Como nos últimos dias, o Banco Central (BC) comprou US$ 250 milhões no mercado futuro para tentar conter a queda da moeda norte-americana. Ao todo foram leiloados 5 mil contratos de swap cambial reverso.

A divisa começou a cair após o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmar que o projeto que altera regras da repatriação de recursos pode voltar à pauta da Casa na próxima semana caso haja acordo entre os líderes partidários. No cenário externo, a queda no estoque de combustíveis nos Estados Unidos puxou para cima a cotação internacional do petróleo.

Wellton Máximo

Agência Brasil