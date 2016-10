Dólar cai para R$ 3,10 com fluxo da repatriação; Bolsa recua 0,30%

O dólar seguiu em trajetória de queda ante o real nesta terça-feira (25), influenciado pelo fluxo da repatriação de recursos mantidos irregularmente no exterior, cujo prazo se encerra no próximo dia 31. A moeda americana renovou sua cotação mínima em quase 16 meses, recuando para o patamar de R$ 3,10.

Segundo analistas, o fato de o Banco Central ter anunciado que não vai rolar os contratos de swap cambial, equivalentes à venda de dólares no mercado futuro, que vencem no dia 1 de novembro, impediu uma maior valorização do real.

Cleber Alessie, operador de câmbio da corretora H.Commcor, avalia que, como o BC reduziu nas últimas semanas a oferta de contratos de swap cambial reverso, que correspondem à compra futura da moeda, de dez mil para cinco mil contratos, havia dúvidas se haveria ou não a rolagem desses contratos de swap cambial que vencem no dia 1º. “Isso porque as operações de swap reverso não zeraram esses contratos”, afirma.

Para Ricardo Gomes da Silva, superintendente de câmbio da Correparti Corretora, o dólar deve continuar caindo ao longo dos próximos dias, por causa do fluxo da repatriação. “Mas a partir do dia 1º, após o prazo da repatriação, o mercado voltará ao seu cenário real e vamos ver como o BC vai se comportar.”

Após uma sessão volátil, o dólar comercial fechou em baixa de 0,48%, a R$ 3,1060, renovando a menor cotação desde 2 de julho de 2015 (R$ 3,0970).

No mercado de juros futuros, as taxas subiram. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), considerada conservadora pelo mercado, fez muitos analistas revisarem para baixo suas projeções para o corte da taxa básica de juros em novembro, de 0,50 ponto percentual para 0,25 ponto percentual.

Investidores aguardam votação da PEC que limita os gastos públicos em segundo turno na Câmara. Segundo analistas, uma margem ainda maior de votos favoráveis à PEC em relação à primeira votação deve ter impacto positivo no mercado.

Já o Ibovespa caiu 0,30%, aos 63.866,20 pontos, seguindo o movimento nas Bolsas dos EUA e da Europa. O giro financeiro foi de R$ 8,2 bilhões.

As ações de Petrobras e do setor financeiro caíram, mas as da Vale fecharam com fortes ganhos, influenciadas pela valorização do preço do minério de ferro na China. A ação PNA da Vale subiu 6,52% e a ordinária avançou 5,17%.

Por Folhapress