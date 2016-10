Dólar cai e fecha no menor valor desde agosto após eleições municipais

No dia seguinte às eleições municipais, o dólar fechou no menor valor desde agosto e a bolsa de valores teve a maior alta diária em um mês. O dólar comercial fechou nesta segunda-feira (3) vendido a R$ 3,206, com recuo de R$ 0,046 (-1,41%). A cotação encerrou no menor valor desde 22 de agosto (R$ 3,202).

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com 59.461 pontos, com alta de 1,87%. Essa foi a maior alta diária desde 2 de setembro, quando o indicador tinha subido 2,37%. Em 2016, o dólar acumula queda de 18,8%; e a bolsa, alta de 37,2%.

A reação do mercado financeiro ocorreu no dia seguinte ao primeiro turno das eleições municipais, que resultou no crescimento de prefeituras administradas pelo PMDB e pelo PSDB e em queda no número de municípios comandados pelo PT.

Por Agência Brasil