Rocam prende dois por tráfico nas Zonas Norte e Oeste

Ronaldo Corrêa de Araújo, de 23 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (28), na rua do Comercio, comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Policiais da Rocam, que estavam em patrulhamento pelo bairro, foram procurados por um morador da comunidade, que informou que a residência de Ronaldo funcionava como um ponto de vendas de drogas.

A equipe policial se deslocou até o local da denúncia, onde encontrou Ronaldo com um quilo de maconha. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve aguardar os procedimentos cabíveis.

Outra prisão

Rafaela da Silva e Silva, de 27 anos, foi presa na noite desta terça-feira (28), na rodovia Vidal de Mendonça, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A mulher foi detida por uma equipe da Rocam após uma denúncia anônima feita por meio do Whatsapp. As informações eram de que Rafaela estaria se preparando para fazer uma entrega de drogas.

No local informado, a equipe policial realizou a abordagem. No momento da revista foram encontrados com suspeita aproximadamente 2,5 kg de maconha do tipo skank e 10 porções de oxi.

Rafaela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Daniel Landazuri

EM TEMPO