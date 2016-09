Dois são presos na Zona Leste com droga avaliada em R$ 25 mil; um deles é soldado do Exército

O soldado Diago Andrei Silveira Farias, 19, do Exército, e João Bosco da Silva Andrade, 47, foram presos nesse domingo (18) com três quilos de pasta-base de cocaína, avaliada em R$ 25 mil.

A prisão ocorreu na casa de João Bosco, situada na rua Zero, bairro Nova Esperança, Zona Oeste na Zona da cidade.

De acordo com o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, há cerca de 15 dias a equipe recebeu várias denúncias informando sobre um transporte de drogas que ocorria de Pacaraima-RR até a cidade de Manaus.

Conforme as denúncias um homem identificado como Matheus Henrique da Silva Nunes, 21, que está foragido, estaria levando uma encomenda para João Bosco, na residência dele.

A equipe montou campana em frente à casa de João e no momento que os policiais viram Matheus chegando na residência de João na garupa de uma motocicleta que estava sendo pilotada por Diago.

Os policiais realizaram abordagem e conseguiram aprender João e Diago, com eles foram aprendidos três quilos de pasta-base de cocaína. Na ocasião, Mateus fugiu.

A dupla foi encaminhada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. João será levado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da capital.

Já Diago encaminhado à carceragem do 7º Batalhão de Polícia do Exército, no bairro São Jorge.

