Dois são mortos em via pública, nas Zonas Norte e Leste de Manaus

Pelos menos dois homicídios foram registrados na noite dessa terça-feira (13) em Manaus. Os crimes ocorreram nas Zonas Norte e Leste da cidade. Também foi registrado a morte de um homem que estava internado no Hospital e Pronto Socorro João Lucio, após ser esfaqueado em Autazes (a 113 quilômetros da capital).

O primeiro homicídio ocorreu por volta das 19h, na rua Circular 1, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte e teve como vítima Henrique dos Santos Rodrigues, 19.

Conforme o registro feito pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o jovem estava caminhado em via pública quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta de placa e características não informadas.

Ao se aproximar da vítima, o garupa efetuou cinco tiros que atingiram o pescoço, tórax e braço do rapaz. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

Familiares de Henrique informaram que desconhecem a autoria do crime, mas relataram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Por volta das 23h30, Daniel Souza Moreno, 23, foi morto a facadas na rua Dimitra, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, após sair do comício de um candidato a vereador.

O corpo do homem foi encontrado por populares com quatro perfurações de arma branca na região do tórax.

Conforme informações da polícia, o homem já havia sido preso por tráfico de drogas, no ano passado. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas, porém, há suspeita de acerto de contas.

Familiares relataram à polícia, que o jovem era usuário de drogas desde dos 13 anos. Ele teria ficado um tempo sem usar o produto ilícito, mas depois voltou à prática.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga os casos.

Já Judson Barbosa Cardoso, 26, morreu no fim da tarde de ontem, no HPS João Lucio, onde estava internado desde do 11 de mês, após ser esfaqueado no município de Autazes.

De acordo com a polícia, no dia do crime, a vítima estava sentada em frente a um clube no município quando um homem não identificado se aproximou por trás e lhe deferiu um golpe de faca nas costas.

Na ocasião, o rapaz foi socorrido pelos familiares e trazido para a unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime será investigado pela Polícia Civil do município.

