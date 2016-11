Dois presos escalam parede de sete metros, serram grandes e fogem de delegacia em Manacapuru

Na madrugada deste domingo (20), dois detentos serraram as grades superiores da cela e fugiram da Delegacia Interativa de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Essa é a terceira fuga de presos na delegacia, que funciona como unidade prisional, este ano.

De acordo com os policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do município, os detentos utilizaram uma corda para escalar a parede da cela, que tem cerca de sete metros de altura. Depois de serrarem as grades, Marco Antônio da Silva Ataíde, conhecido como ‘Maquito’, e Iranildo Silva de França tiveram acesso a área externa e conseguiram fugir.

Na cela onde ocorreu a fuga, 11 presos ocupavam o espaço. Entretanto, apenas os dois conseguiram escalar a parede. A delegacia, que tem capacidade para apenas 20 presos, comporta o dobro de detentos em cinco das oito celas.

Crimes

Os dois detentos estão sendo procurados. As Polícias Militar e Civil fazem buscas no município. Segundo o comandante do 9º BPM, major Gioia, ‘Maquito’ é de alta periculosidade. Ele foi preso no dia 12 de outubro deste ano e é suspeito de envolvimento de três tentativas de homicídio e um homicídio consumado. Já Iranildo foi preso em janeiro deste ano acusado de roubo majorado (roubo com uso de arma de fogo).

Informações sobre o paradeiro dos detentos podem ser repassadas ao comandante do 9º BPM, pelo telefone 99101-1216, ou diretamente no batalhão localizado na estrada Manoel Urbano, S/N – Terra Preta.

