Dois ônibus da mesma empresa são assaltados na Zona Leste de Manaus

Um assalto audacioso assustou motoristas e passageiros de dois ônibus da empresa Tema na madrugada desta quinta-feira (22), por volta de 4h30, em Manaus. Os ônibus fazem rota de trabalhadores para o Pólo Industrial. O primeiro veículo foi interceptado por quatro homens na comunidade Cidade Alta, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo o motorista de um dos ônibus, que não teve o nome divulgado, os suspeitos, armados com facas e armas de fogo, fizeram os passageiros reféns e roubaram pertences das vítimas. “Eles agiram com muita violência, pediram para eu ficar rodando com o ônibus pelo bairro, enquanto assaltavam os funcionários”, disse.

O motorista ainda informou que quando chegou à comunidade Val Paraíso, os suspeitos descerem do ônibus para assaltar outra rota que passava pelo local.

“Fizeram-me trancar o outro motorista, eles desceram e entraram no ônibus do meu parceiro e saíram com ele. Em seguida fui pedir ajuda na delegacia”, disse o funcionário. Ele ainda informou que é a quarta vez em que é assaltado na mesma região.

Não há informações sobre a ação dos suspeitos no segundo ônibus abordado pelos assaltantes. A equipe de reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a empresa Tema. A funcionária que atendeu disse que os responsáveis pela gerência de tráfego não estavam presentes para repassar informações.

O caso foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

No final do mês de maio, uma mulher foi aliciada em ônibus da mesma empresa durante assalto em rota do Distrito Industrial. Três homens assaltaram o coletivo na comunidade Santa Inês, Zona Leste da capital. Pelo menos 10 funcionários tiveram objetos roubados.

Daniel Landazuri

EM TEMPO