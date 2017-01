Dois morrem e dois ficam feridos em tiroteio com policial

Dois homens morreram e dois ficaram feridos durante um tiroteio na casa de um investigador da Polícia Civil, identificado como Jesus Antônio. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (1º), na rua Platina, Nova Floresta, Zona Leste, após os quatro homens supostamente invadirem a residência do policial.

Entre as vítimas fatais estão os carregadores de embarcação Darley Leocadio Figueiredo, 18, e Leonardo Pequeno de Lima, conhecido como ‘Léo’, 22. Os amigos das vítimas, João Henrique da Cruz Pereira, 20, e Nayron Francisco Pereira de Lima, 35, foram alvejados e socorrido ao Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste. Não há informações sobre os estados de saúde deles.

Testemunhas informaram que os suspeitos invadiram a casa do policial armados com uma arma caseira calibre 12, no momento em que a família comemorava a virada do ano. Os suspeitos ordenaram que todos da residência deitassem no chão para realizar um assalto, mas acabaram baleados pelo PC.

As famílias dos suspeitos contestam a versão e afirmam que o tiroteio começou após um homem tentar agarrar a namorada de Leonardo. ‘Léo’ chamou os amigos e chegou a efetuar um disparo no local, quando o policial revidou.

O policial foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde prestou depoimento. O caso será investigado.

Ana Sena

Jornal AGORA