Dois morrem e dois ficam feridos em tiroteios no Centro de Manaus

Quatro homens, que não tiveram nomes e idades revelados, foram baleados, na noite desta segunda-feira (10), no Centro, Zona Sul de Manaus. Duas vítimas não resistiram e morreram. Mais cedo, por volta das 19h, o irmão de um policial foi assassinado com pelo menos dez tiros no bairro São Lázaro, também na Zona Sul.

A polícia suspeita que a motivação dos crimes esteja relacionada a alguma briga entre facções criminosas, que disputam o comando do tráfico de drogas na região. As outras duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o policial militar da Rocam, Taylor Campos, os criminosos estavam em dois carros, modelos Renaut Clio, de cor branca, e Citroen, de cor preta. Após o crime, eles fugiram nos veículos, que não tiveram placas identificadas.

“A polícia está trabalhando para identificar esses criminosos. Já temos algumas informações sobre a placa dos veículos, porém, para não atrapalhar o andamento das investigações, vamos manter essas informação em sigilo”, informou.

Segundo a policial Lelles, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança da área, o primeiro crime ocorreu por volta das 21h, em frente de um motel, localizado na rua Lobo D’almada. A vítima, identificada como “Júnior”, morreu.

Testemunhas informaram que Júnior, possivelmente, tem envolvimento com o tráfico de drogas. “Ele é usuário de drogas, mas é na dele. Nunca vimos ele mexer com ninguém. Os criminosos estavam em um carro prateado e efetuaram mais de seis disparos contra ele. Acionamos o Samu, mas, por conta da demora, preferimos levar ele, por conta própria, em um veículo particular para o hospital”, informou um homem, que trabalha na recepção de um motel, mas prefere não ter o nome revelado. Ainda segundo a testemunha, o homem já chegou sem vida ao hospital.

Ainda segundo Lelles, por volta das 21h10, os criminosos trafegavam pela rua Tamandaré, que abriga casas noturnas, que funcionam como bordeis, quando atiraram na direção de pedestres e frequentadores das casas de show.

“Não sabemos a quantidade de disparos. Um foi baleado e morreu no estacionamento da casa noturna. Outros dois foram socorridos pelo Samu e encaminhados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Educandos. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas e nem a identificação delas”, contou a policial militar.

Equipes da Rocam, 24ª Cicom e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs), investigam o caso e fazem patrulhamento por algumas regiões da cidade, no intuito de identificar os suspeitos.

Outro crime

Nagibe Lasmar Vasconcelos, de idade não revelada, foi executado, na noite desta segunda, por volta das 19h, na frente da sede do Seminário Redentorista Copiosa Redenção (anexo a igreja de São Lázaro), localizado na rua São Vicente, bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. O homem era irmão de um dos policiais militares que foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, o sargento da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), identificado apenas como “Lasmar”, identificou que o homem morto era seu irmão – que foi atingido por pelo menos dez tiros.

Isac Sharlon

EM TEMPO